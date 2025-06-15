Bayburt’ta konuşan Özel: Kale siyaseti bitmiştir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingleri kapsamında düzenlenen Bayburt mitinginde özetle şunları söyledi: “‘Bayburt’a gideceğim’ dedim. ‘Bayburt, AK Parti’nin kalesi’ dediler. ‘Bu ezberler ve eski siyaset bitti. Gideceğim, kucaklaşacağım, Bayburt bizi bağrına basacak’ dedim. Siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Bayburt AK Parti’nin, Tayyip Bey’in kalesi değil, bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bayburt artık iktidar dostu bir şehir değildir. Bayburt, bu iktidara çok dostluk yaptı, çok destek verdi. İktidar, Bayburt’un yaptığı dostluğu ona yapmadı. Bizler Bayburt’un sesini duymaya, duyurmaya, yapılmayanın fazlasını yapmaya geliyoruz. 14 yıl sonra Bayburt’a bir genel başkan geliyor. Bundan sonra size söz olsun; bir gözümüz, bir kulağımız, bir ayağımız Bayburt’ta olacak.

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YEDİ PUAN ÖNDEYİZ

Partimiz oy sıralamasında bütün anketlerde en yakın rakibinin 7 puan önündedir. İktidar buna saygı duymak yerine saldırmaktadır. Arkasında milletin desteği olmayanlar sandıktan kaçarak, Türkiye’yi baskı ile yönetmeye çalıştıkları için ekonomiye de zarar veren bir krizi aşamayınca milletin kararı ile inatlaşan iktidar; yasama, yürütme ve yargıyı şahsileştirmiş ve egemenliği altına alarak Türkiye’ye büyük bir kurumsal çöküş yaşatmaktadır. Bir partinin, bir grup yöneticisinin onay verdiği ama milletin asla hoş görmediği bir sürecin içerisindeyiz. Onlar milleti düşünmüyorlar. Bedeli maalesef suçu olmayanlar ödüyor.” (Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR / DHA)

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ŞART

Özgür Özel, temmuz ayında asgari ücrete ara zam almak için mücadele edeceklerini belirterek, “Asgari ücretli 22 bin TL ile geçinmeye zorlanıyor. Bugüne kadar asgari ücret, zam almaya başladığı andan itibaren TÜİK’in rakamlarına göre 3 bin 300 TL eridi. AK Parti geldiği gün asgari ücretle 7 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi 3 çeyrek altın alıyor. Ara zammı asgari ücretli için, seyyanen zammı da emekli için alacağız ya da bu mücadeleyi meydan meydan taşıyacağız” diye konuştu.

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İSRAİL’E MEYDAN OKUYORUZ

Konuşmasında bölgedeki çatışmalara da değinen Özel, “Biz iki gündür İsrail’in İran’a yaptığı saldırıları kınıyoruz. İran’ın misillemeleri ile işin büyümesinden, nükleer sızıntıdan, yanı başımızdaki yeni savaştan endişe ediyoruz. Bunun için başta Sayın Erdoğan’ı sadece İsrail’e laf söyleyerek değil, ‘Sen buna niye yüz veriyorsun, niye şımartıyorsun, niye tepemize bindiriyorsun, niye Müslüman kanı döküyorsun’ diye Trump’a karşı bir dik duruş bekliyorum. Filistin’e sahip çıkıyoruz. İsrail’e meydan okuyoruz, Filistin’le dayanışma gösteriyoruz. Bu konuda bütün Türkiye’nin birlikte olması gerektiğini, Filistin meselesinin Türkiye’nin ulusal meselesi, milli meselesi olduğunu hatırlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da herkes şunu bilsin ki, 3’üncü genel başkanımız Başbakan Bülent Ecevit ile Yaser Arafat’ın ilişkisi neyse, bizim Filistin’le olan ilişkimiz odur” dedi.