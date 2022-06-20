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Bayburt'ta kavgayı ayırmak için araya girdi, bekçiyi 3 yerinden bıçakladı

#Bayburt#Polis#Kavga
Bayburtta kavgayı ayırmak için araya girdi, bekçiyi 3 yerinden bıçakladı

Bayburt’ta yaşlı adam ile bekçinin kavgasını ayırmak için araya giren genç adam, daha sonra kavgaya müdahil olarak bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Bayburt merkez Tuzcuzade Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazası sonrasında yaşlı adam ile bekçi arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. O esnada oradan geçen O.A., isimli 24 yaşındaki genç adam kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada duruma öfkelenerek kavgaya müdahil olan O.A., cebinden çıkardığı bıçakla bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.

Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli O.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Bayburt#Polis#Kavga

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