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Gündem
Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Bayburt’ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı

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Bayburt’ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı
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BAYBURT’ta etkili kar yağışı nedeniyle kapanan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali’ne (RES) giden yol, İl Özel İdare ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta, İl Özel İdaresi Konursu şantiyesine bağlı ekipler, köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürdürüyor. 2 bin 330 rakımlı zirvede, 1 ay önce faaliyete başlayan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali’ne ulaşımın sağlandığı yol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Çalışanların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde bölgeye gitti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kapanan yol ulaşıma açıldı. Bayburt Karayolları 106.Şube şefliğine bağlı ekipler ise Trabzon-Araklı-Bayburt karayolu üzerinde bulunan Salmankaş Geçidi’nde kar temizleme çalışması yaparak, tonlarca karı yoldan temizledi.

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