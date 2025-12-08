Bayburt'ta iki tilki birbirleriyle oyun oynarken görüntülendi

Haberin Devamı

Gençosman Mahallesi'nde Çoruh Nehri kıyısı yakınlarında yiyecek aradığı tahmin edilen iki tilki, bir süre sonra birbirleriyle oynamaya başladı. Tilkilerin oyun oynadığı anlar, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnsanlardan uzak duran ve ürkek halleriyle bilinen tilkiler, genellikle insanların olmadığı gece saatlerinde şehir merkezine inerek yiyecek arıyor.

Yabani hayvanların zaman zaman yerleşim alanlarında görülebildiğini belirten uzmanlar, insanlar tarafından beslenmeye alışan tilkilerin zamanla bağımlı hale geldiğini bu nedenle doğal avlanma içgüdülerinin zayıfladığını ifade ederek, vatandaşları yiyecek bırakmamaları konusunda uyarıyor.