×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayburt'ta iki tilki birbirleriyle oyun oynarken görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Bayburt#Tilki#Oyun
Bayburtta iki tilki birbirleriyle oyun oynarken görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 10:00

Bayburt'ta şehir merkezine inen iki tilki, gece saatlerinde birbirleriyle oynarken görüntülendi.

Haberin Devamı

Gençosman Mahallesi'nde Çoruh Nehri kıyısı yakınlarında yiyecek aradığı tahmin edilen iki tilki, bir süre sonra birbirleriyle oynamaya başladı. Tilkilerin oyun oynadığı anlar, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnsanlardan uzak duran ve ürkek halleriyle bilinen tilkiler, genellikle insanların olmadığı gece saatlerinde şehir merkezine inerek yiyecek arıyor.

Yabani hayvanların zaman zaman yerleşim alanlarında görülebildiğini belirten uzmanlar, insanlar tarafından beslenmeye alışan tilkilerin zamanla bağımlı hale geldiğini bu nedenle doğal avlanma içgüdülerinin zayıfladığını ifade ederek, vatandaşları yiyecek bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayburt#Tilki#Oyun

BAKMADAN GEÇME!