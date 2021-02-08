Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu

Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelerde seyrettiği kentte bazı göletler dondu. Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Demirözü Barajı’nın yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Ayrıca kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri de buz kütlelerinin arasında kaldı. Baraj gölünde kartpostallık görüntüler oluşunca vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.