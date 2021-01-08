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Gündem
Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Bayburt’ta Arpalı Nehri dondu

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Bayburt’ta Arpalı Nehri dondu
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BAYBURT’ta Arpalı Nehri’nin yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kar yağışıyla birlikte de nehir kıyısında seyirlik manzara oluştu.

Karadeniz’in yükseklerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Bayburt’ta Arpalı beldesinden geçen Arpalı Nehri’nin yüzeyi buzla kaplandı. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 18 derece olarak ölçüldü. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan nehir kıyısında da seyirlik manzaralar oluştu. Kent genelinde pazar günü de kar yağışı bekleniyor.

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