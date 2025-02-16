Bayburtlu vatandaş karlı arazide karşılaştı, hayranlıkla kayda aldı: Harika bir hayvan

Haberin Devamı

Bayburt'un merkeze bağlı Kırkpınar köyünde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği(IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüldü. Karlı arazi üzerinde dolanan vaşak, o güzergahtan aracıyla geçen Hüsamettin Çınar isimli bir vatandaşın dikkatini çekti. Normal bir kediden beş kat daha büyük olan vaşak karşısında mest olan Çınar, aracını durdurarak vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Vaşağı ilk defa bu kadar yakından gören Çınar, "Geçmesine izin vereceğim Ali, geçsin önümüzden, bekleyeceğim onu. Bu güzelliği biz bir daha göremeyiz" diyerek vaşağın aracının önünden geçmesine müsaade etti. Çınar'ın görüntülerinde vaşağın karlı arazide ilerlediği, sonrasında da gözden kaybolduğu görülüyor.

Haberin Devamı

Kedigiller familyasına ait bir tür olan, ormanlık, kayalık alanlarda yaşayan ve ortalama 20-25 kilo ağırlığındaki vaşak, son zamanlarda Bayburt'un farklı köylerinde sıklıkla görülmeye başlandı. Öte yandan, birkaç ay önce Veysel Karani Yerlikaya isimli vatandaş da köyünde vaşağa rastlamış, vaşağın dron ile izini sürmüştü. Koruma altında olan ve avlanması yasak olan vaşaklar, yine Bayburt'un Kitre köyünde ve Akşar-Kurbanpınar köylerinin arasındaki arazide görülmüş, Bayburtlu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.