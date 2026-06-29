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Bayburtlu çiftçi ata tohumlarını yaşatmak için ücretsiz fide dağıtıyor

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Öksüz#Ata Tohumu#Memleket Meselesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 09:33

Bayburt'un Aslandede Köyü’nde yaşayan 76 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz, "memleket meselesi" olarak gördüğü ata tohumlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yetiştirdiği fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtarak yerli üretimi teşvik ediyor.

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Yarım asrı aşkın zamandır sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Öksüz, depo olarak kullandığı küçük serasında viyollerde yetiştirdiği fidelerin bakımını titizlikle sürdürüyor. Üzerini kat kat örttüğü viyollerin sulamasını düzenli yapan, nem oranını sürekli kontrol eden Öksüz, mısır, domates, fasulye, biber ve bal kabağı gibi birçok ürünü ata tohumlarından yetiştiriyor.

Bayburtlu çiftçi ata tohumlarını yaşatmak için ücretsiz fide dağıtıyor

Organik üretim yapan Öksüz, elde ettiği ürünleri hem ailesinin tüketimine sunuyor hem de satarak ata tohumlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Öksüz, asıl amacının yerli tohumu çoğaltmak olduğunu bildirdi.

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Viyollerde yetiştirilen fidelerin köklerinin birbirine dolaşmadan, toprakla birlikte sağlıklı şekilde geliştiğini belirten Öksüz, bu yöntemin klasik yastık fidelere göre önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

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Bayburtlu çiftçi ata tohumlarını yaşatmak için ücretsiz fide dağıtıyor

Ata tohumlarından yetiştirdiği fideleri çoğaltmak için torf ile yanmış çiftlik gübresini karıştırarak özel bir harç hazırladığını anlatan Öksüz, "Bu seramızı depo olarak kullanıyoruz. Diğer seralarda yastık fideleri yaptım. Burada ise viyol fide örneğini göstermek istedim. Mart ayının 15’inde yerli, ata tohumlarını viyollere ektik. Bir torba torfa dört torba yanmış çiftlik gübresi katarak harcı hazırladık. Şu anda fidelerimiz hazır. Viyolde yetişen fideler, toprağı ve köküyle birlikte dikildiği için daha sağlıklı oluyor. Amacımız ata tohumlarının devamını sağlamak" dedi.

Bayburtlu çiftçi ata tohumlarını yaşatmak için ücretsiz fide dağıtıyor

"MAKSADIMIZ BİLDİKLERİMİZİ BİZİMLE BERABER MEZARA GÖTÜRMEMEK"

Yaptığı çalışmayı 'teknik tarım' olarak adlandıran, edindiği tecrübeleri çevresindeki insanlara öğretmek için kolları sıvayan Öksüz, "İnsanlara bu yöntemi göstermek, nasıl yapıldığını öğretmek istiyoruz. Bildiklerimizi kendimizle birlikte mezara götürmek istemiyoruz. Ata tohumlarını yine viyollerde fide haline getirip isteyen vatandaşlara dağıtacağız, bir kısmını da kendimiz üretimde kullanacağız" diye konuştu.

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#İsmail Öksüz#Ata Tohumu#Memleket Meselesi

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