Bayburt ve Bilecik iftar vakti 2020: Bayburt-Bilecik iftar, sahur, imsak saati kaçta?

Bayburt ve Bilecik iftar vakti, ilk orucunu tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalktıktan sonra iftar saatini beklemeye başladılar. İşte Ramazan imsakiyesine göre Bayburt ve Bilecik iftar, imsak, sahur vakitleri…

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BAYBURT İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bayburt'ta ilk iftar 19:14'te yapılacak. 25 Nisan'da imsak vakti 03:45 olacak.

BİLECİK İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bilecik'te ilk iftar 19.55'te yapılacak. 25 Nisan'da imsak vakti 04:26 olacak.





İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;



"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."



Anlamı;



"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;



"Bismillâhirrahmânirrahîm



Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"



Anlamı;



"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"