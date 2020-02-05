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Beşir Kelleci (İHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Bayburt-Araklı yoluna çığ düştü

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Bayburt-Araklı yoluna çığ düştü

Bayburt-Araklı karayolu çığ düşmesi sonucu bir süre ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan Salmankaş Geçidi'nde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bayburt-Trabzon-Araklı yolunda sabah erken saatlerde meydana gelen çığ anında yolun boş olması olası bir faciayı önledi.
Bayburt 106. Şube şefliğine bağlı karayolları ekipleri, yolda çalışmalarını sürdürerek yolu ulaşıma açtı.

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