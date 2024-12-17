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Bayburt adeta buz kesiyor! Eksi 15 derecede araçlarını böyle koruyorlar

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#Bayburt#Sibirya Soğukları #Otomobil
Bayburt adeta buz kesiyor Eksi 15 derecede araçlarını böyle koruyorlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 10:04

Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta, gece hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, içi buzla kaplanan çatı olukları ağırlık nedeniyle kaynak yerlerinden ayrıldı, yola düştü. Vatandaşlar ise araçlarını soğuk havadan korumak için halı ve battaniyeyle önlem aldı.

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Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt, adeta buz kesti. Gece saatlerinde eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığı, gündüz saatlerinde de eksi 8 ila eksi 10 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Yaklaşık bir ay önce yağan kar nedeniyle çatılarda biriken karlar bir türlü erimeyince vatandaşlar çatılarda biriken devasa kar kütlelerini temizlemek için kolları sıvadı. Uzun çekpas ve süpürgelerle işe koyulan vatandaşlar kar kütlelerini kontrollü bir şekilde düşürdü. Balkonlarda biriken ve zamanla buza dönüşen karları temizlemek adına kolları sıvayan vatandaşlar küreklerle balkon temizliğine girişti. Bir vatandaşın altta, diğerinin balkon üzerinde durarak yaptığı balkon küreme mesaisinde, yoldan geçen vatandaşlar kontrol edilerek kürek dolusu buzlu karlar çatıdan aşağıya özenle bırakıldı.

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Soğuk havanın hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Fatih Ataner isimli vatandaş, dükkanının önündeki karları temizleyerek güne başladığını ifade etti. Aralıklı olarak hafif hafif yağan karın havayı biraz daha yumuşattığını belirten bir diğer vatandaş Hacıbey Köse, "Kar yağınca hava biraz daha yumuşadı. Eskiden kışlar daha çetin geçerdi" dedi.

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#Bayburt#Sibirya Soğukları #Otomobil

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