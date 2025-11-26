×
Bayan Kim’den ‘sıfır atık’ imzası

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Lee Jae Myung#Güney Kore
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’ın eşi Kim Hea Kyung ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Lider eşleri, Anadoludakiler: Sof’un Zamansız Yolculuğu sergisini de ziyaret etti. Ardından Devlet Konukevi’ne geçen lider eşleri, ikili görüşme gerçekleştirdi. Kim, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan, ilk imzacısı Cumhurbaşkanı Erdoğan olan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı. Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Henri Kluge ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah ile de görüştü.

KADINA ŞİDDET SARSICI BİR KIRILMA

Emine Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı’na ilişkin paylaşımında ise özetle “ Kadına yönelik şiddet, yalnızca bir insana yönelik saldırı değil, bir ailenin direncini zayıflatan, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılmadır” dedi.

