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ABD gezisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, Amasra’daki maden şehitleri için saygı duruşuyla başlayan Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

ABD’YE GİTTİM AMA NİYE DİYE SOR ÖNCE

“ABD’ye gittim, her kafadan bir ses. ‘Aman nasıl gidersin, aman şimdi gidilir mi?’ ‘Gidersen aleyhine kullanırlar bunu’. Arkadaş, niye gideceksin diye sor önce. Değişen dünyayı izlemeniz lazım. Ülkeyi yönetmeye talipseniz bir vizyonunuz, hedefiniz, hayaliniz olmalı. Bilgi devrimi yaşıyoruz, bilgi ekonomisi çağındayız.

NİYE BİZDE OLUYOR?

Dünyada maden kazalarında bir numarayız. Dünyada herkes maden çıkarıyor niye bizde oluyor? Devlet dediğiniz vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlar, biz böyle bir devlet kabul etmiyoruz. Bay Kemal susmayacak arkadaş, susmayacağım. Müfettiş, Sayıştay raporları var görmüyorsun. Meclis’in Soma Araştırma Komisyonu’nun 111 önerisinden birini dahi yapmadılar.”

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KASIM AYINI, BAY KEMAL’İ BEKLEYİN

Kılıçdaroğlu, ABD gezisine yönelik eleştirilere Twitter’dan da yanıt vererek, “‘Ya Meclis’e gidip mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Ya da gençlerin, yeni bir Türkiye’nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin” dedi.

BAHÇELİ’YE ABD DAVETİ: BİRLİKTE GİDELİM

Kılıçdaroğlu, ABD gezisine ilişkin BAHÇELİ’nin eleştirilerine de yanıt verdi: “Biraz gülelim. Bahçeli demiş ki, ‘Kılıçdaroğlu bu 8 saatin esrarını millete açıklamak zorundadır’. Güzel, açıklarım. Sevgili Bahçeli, değerli ortaokul arkadaşım. Seni Amerika’ya davet ediyorum. Uçak biletini ben alacağım, birlikte gideceğiz. Boston’da yine söz veriyorum, bütün masraflar bana ait. Seni 5 yıldızlı bir otelde ağırlayacağım. Ertesi sabah ben New York’a hangi saatte gittiysem o saatte yine arabaya birlikte bineceğiz beraber Boston’dan New York’a, Manhattan Adası’na gidelim. Orada o 35 katlı binayı bulalım, önünde güzel bir fotoğraf çekelim, belki sen içeriye de girersin, ‘bu rezaleti kim yapmış’ diye sorabilirsin.

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Zaten 10 dakika sürdü. 10 dakika sürmesinin nedeni de ambulans sirenleri vardı, ambulansların gitmesini bekledik, o küçük videoyu çekmek için. Yine oradan arabaya biner Washington’a gideriz. Yolda araba mecburen benzin alıyor. Benzin aldığı yerde bir hamburgerci var, söz veriyorum hamburgeri ben alacağım, sana ikram edeceğim.”

İKİ FOTOĞRAF GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde bir araya geldiği bilim insanlarıyla olan fotoğrafını ve TBMM’de dezenformasyon yasasına “evet” oyu veren vekillerin olduğu fotoğrafı göstererek, “Burada özgürlük var. Burada yasaklar ve sansür var” dedi.(Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)