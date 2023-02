‘Bay Kemal o paraları buraya getirecek’

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde özetle şöyle konuştu:

CHP’Lİ OLMAK KOLAY DEĞİLDİR

“Daha önce İstanbul’da bir mitingde bize katılın çağrısı yaptım. Beraber, kavga etmeden yaşamamız lazım. Farklı düşünceleri saygıyla karşılamak lazım. Türkiye’de bir arada huzur içinde yaşamak varken neden kavga edelim, bu çağrıyı yaptım. Kimse kimliğinden ötürü ötekileştirilmemeli, herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermemiz lazım, bize katılın dedim. CHP’li olmak kolay değildir, CHP’li olmak için adalet isteğinden vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bütün haksızlıklara karşı çıkacağız.

OMUZLARINA YÜK ALMAK

Adalet karşısında çifte standart olmaz. Adalet, hepimiz için geçerli bir kavramdır. Mevlana der ki, adalet kutup yıldızı gibidir, yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Bu erdemi her birimizin tek tek ruhunda hissetmesi lazım. CHP’li olmak omuzlarına yük olmak demektir, kul hakkı yememek demektir, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmamak demektir. Ben her şeyi bilirim mantığıyla yola çıkarsanız, ülkeyi yönetmezsiniz, o nedenle biz tek adam rejimine karşıyız. Her şeyi ben bilirim değil, akıl akıldan üstündür.

MALVARLIĞIMI AÇIKLADIM

Siyasete girenin kul hakkı yememesi lazım. Siyasete girdiğim gün malvarlığımı kendi internet siteme koydum, gelsinler baksınlar. Bir kişi siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürmüştür, o kişiye asla itibar etmeyin. İnançlarını siyasete alet edenlere de asla itibar etmeyin. Efendim siyasete girerken sadece yüzüğüm vardı, şimdi gökdelenlerim var. Bunlar olmaz. Siyasetçi hesap veren konumdadır, siyasetçi hesap vermiyorsa bilin ki başka bir şeyler yapıyor. Yeni bir siyaset kültürünü başlatmak zorundayız.

YOKSULLUK OLMAYACAK

O kadar ayrıştık, o kadar kamplaştık ki neredeyse birbirimize düşman olduk. Niye düşman oluyoruz, aynı coğrafyada yaşıyoruz, neden bu kadar kamplaşma ve kavga oldu? Buradan kesinlikle çıkmamız lazım, insana, kâinata saygı duymamız lazım. Kadın erkek eşitliğini sağlamamız lazım, kadınların, çocukların hakkını teslim etmemiz lazım, bu güzel coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Allah nasip ederse göreceksiniz, iktidar olduğumuzda bu topraklarda yoksulluk asla olmayacak. Şu beşli çetelerden bütün o paraları alacağım, kul hakkı yiyenlerden o paraları alacağım. Onlar diyorlar ki, biz Amerika’ya, İngiltere’ye, Almanya’ya götürdük alamaz, Bay Kemal o paraların tamamını alacak ve buraya getirecek. İsterse Fizan’a gitsinler, kul hakkı yemek günahsa ben onun hesabını sormak zorundayım.”