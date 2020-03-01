Bay Kemal de bunu söylüyor sen neden söylüyorsun?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldiği milletvekilleri ile yaptığı basına kapalı toplantıda, İdlib’deki son durumu da değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre, bir eski milletvekili, İdlib konusunda, “Suriye’ye yönelik farklı yollar arayalım. Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı? En azından el altından bir temas kurulamaz mı?” önerisini dile getirdi. Erdoğan, milletvekilinin sözleri üzerine, “Bunu zaten Bay Kemal söylüyor. Sen şimdi bunu neden söylüyorsun anlayamadım” diyerek sitem etti ve şunları söyledi:



“Bay Kemal, ‘Neden girdik?’ diye soruyor. Diyelim ki şimdi geri çekildik. Bunların projeleri, planları bitecek mi? PKK bitecek mi? Askerlerimizi de bölgeden çıkarsak bitecek mi? Uzun yıllardır PKK orada. Çukur olaylarını yaşadık. Şehit haberleri geliyor. Ne yapalım şimdi bunları görmezden gelip çekilelim mi? Çekildikten sonra her şey düzelecek mi? Bu işe yarar mı? Bu bugünlük bir proje değil. Elimizde Adana Mutabakatı olduğu sürece biz oradayız ve bu süreçte kararlılığımız devam ediyor.” Erdoğan, bu durumların vatandaşlara da iyi anlatılmasını istedi.



