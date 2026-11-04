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Bavuldan düşen ruhsatsız silah ateş aldı: 12 yaşındaki çocuk yüzünden vuruldu

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#Silah Kazası#Adana#Çocuk Yaralanma
Bavuldan düşen ruhsatsız silah ateş aldı: 12 yaşındaki çocuk yüzünden vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 08:43

Adana’da müstakil bir evde dolaptan indirilen bavuldaki tabanca yere düşüp patladı. Kurşunun yüzüne isabet etmesiyle ağır yaralanan 12 yaşındaki Melek G. Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, olay sırasında evde bulunan 2 kişi emniyete götürüldü.

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Olay, akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı.

Bavuldan düşen ruhsatsız silah ateş aldı: 12 yaşındaki çocuk yüzünden vuruldu

Tabancadan çıkan kurşun, Melek G.’nin yüzüne isabet etti. Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek G., buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bavuldan düşen ruhsatsız silah ateş aldı: 12 yaşındaki çocuk yüzünden vuruldu

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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#Silah Kazası#Adana#Çocuk Yaralanma

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