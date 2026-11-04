Bavuldan düşen ruhsatsız silah ateş aldı: 12 yaşındaki çocuk yüzünden vuruldu

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Olay, akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun, Melek G.’nin yüzüne isabet etti. Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek G., buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.