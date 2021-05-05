Bauhaus çalışma saatleri – Bauhaus kaçta açılıyor/kapanıyor? Bauhaus hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri

Bauhaus, ilk olarak Almanya’da kurulan ve ev, bahçe, mobilya, atölye malzemesi şeklinde ürünler satan bir mağazadır. Mağaza zinciri şeklinde Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren Bauhaus, İsviçre merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bauhaus kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bauhaus mağazalarının her biri Türkiye’de yanı çalışma saatlerine sahiptir. Mağazalar hafta içi her gün saat 10:00 ile 22:00’a kadar çalışmaktadır. Genellikle alışveriş merkezleri içerisinde bulunan mağazalar da bu çalışma saatlerini kullanmaktadır. Ancak mağazalar pandemi öncesinde 10:00 ile 22:00 saatleri arasında açıkken, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 10:00 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bauhaus hafta sonu çalışma saatleri

Normal şartlarda haftanın her günü kesintisiz olarak çalışan mağaza zincirinde hafta sonu saat uygulaması yoktur. Yani Cumartesi ve Pazar günleri de hafta içi gibi aynı çalışma saatleri ile müşterilere hizmet verilmektedir. Ayrıca Bauhaus mağazalarında öğle tatili gibi uygulamalar da bulunmamaktadır. Ancak pandemi tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği hafta sonu hizmet verilmemektedir.

Bauhaus bayramlarda açık mı?

Bauhaus mağazalarında çalışma saatleri ve tatiller sadece bayramlarda değişir. Mağazanın mesai yönetmeliğinde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar tatil olmaktadır.

Fakat bu bayramların yalnızca ilk günü mağazalar kapalıdır. Diğer günlerinde mağazalar açılır. Genellikle bayramın ikinci günü saat 12:00 ile 20:00 arası mağazalarda müşterilere hizmet verir. Bayramın üçüncü günlerinde ise standart çalışma saatlerine dönüş yapılır.

Bauhaus mağazaları resmi bayramlarda tatil edilmez. Yani 30 Ağustos, 1 Mayıs ve 23 Nisan gibi resmi bayramlarda Bauhaus mağaza zincirinden istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Bu günlerde normal çalışma saatleri içerisinde mağazalar hizmet vermektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Dünyanın önde gelen mağaza zincirleri arasında yerini alan Bauhaus, şuan için tüm dünyada 190 mağazaya sahiptir. Bauhaus mağazası içerisinde genellikle el aletleri ile hırdavat ürünleri oldukça fazladır. Bununla beraber uygun fiyat seçenekleri sunan Bauhaus, dekorasyon, bahçe ürünleri ve ev gereçleri gibi ürünlere de mağazalarında yer vermektedir.

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