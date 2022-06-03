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Batum’da tutuklandı

#Metro Holding#Galip Öztürk#Batum
Batum’da tutuklandı

Metro Holding kurucusu işinsanı Galip Öztürk, “büyük miktarda uyuşturucu satın alma ve bulundurmak” suçlamasıyla 31 Mayıs’ta Gürcistan’ın Batum şehrinde tutuklandı.

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Gürcistan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada Galip Öztürk’ün evinde 5 saat süren arama sonucunda 7 kilodan fazla kokain ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada “Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Birimi tarafından, vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 31 Mayıs’ta Öztürk’ün Batum’daki dairesinde yapılan arama sonucunda, 7 bin 216 gram kokain ele geçirildi. Aynı gün Galip Öztürk tutuklandı” ifadeleri kullanıldı. Öztürk, Türkiye’de cinayete azmettirmekten müebbet hapse çarptırılınca vatandaşı olduğu Gürcistan’a kaçmıştı.

 

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#Metro Holding#Galip Öztürk#Batum

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