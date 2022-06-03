Batum’da tutuklandı

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Gürcistan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada Galip Öztürk’ün evinde 5 saat süren arama sonucunda 7 kilodan fazla kokain ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada “Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Birimi tarafından, vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 31 Mayıs’ta Öztürk’ün Batum’daki dairesinde yapılan arama sonucunda, 7 bin 216 gram kokain ele geçirildi. Aynı gün Galip Öztürk tutuklandı” ifadeleri kullanıldı. Öztürk, Türkiye’de cinayete azmettirmekten müebbet hapse çarptırılınca vatandaşı olduğu Gürcistan’a kaçmıştı.