Batuhan’ın annesi mezarı başında adalet istedi: Oğlum mezarda katiller dışarıda

Adana’da Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.’nin, yeni erkek arkadaşı Alperen K. ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.’yi konuşmak için çağırınca Alperen K. ile aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi önlenirken, Berat Caner C. ile Alperen K. buluşmak için anlaşıp bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz (20), Aykut A. (23), Mustafa A. (21) ve Süleyman Ş.’yi (24) yanına alıp Alperen K. ile buluşmaya gitti. Alperen K. ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (23) ve arkadaşları Mert Ali P. (21), Muhammet A. (21), Tolga K. (23), Eren A. (23), Enes Emre Kısacık (21) ile birlikte geldi.

‘BURADA BU GECE BİRİ ÖLECEK’

Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül 2024’te buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Batuhan Kolsuz, üçü göğsüne olmak üzere 8 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Alperen K. ve arkadaşları kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Kolsuz, kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheli adreslerine düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K., Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga K. ve Eren A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra görülen ilk duruşmada, Alperen K., Tolga K. ve Eren A. tahliye edilirken, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Batuhan Kolsuz’un kovalandığı anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, olay öncesinde İlknur G.’nin bir arkadaşına mesaj göndererek, “Burada bu gece biri ölecek” dediği ortaya çıktı.

‘ELLERİNDEN KURTULMAK İÇİN KAÇIYOR’

Oğlunun 5 kişi tarafından kovalandıktan sonra öldürüldüğünü belirten anne Emine Kolsuz (52), oğlunun mezarı başında “Benim oğlum burada yatıyor, suçlular dışarıda geziyor. Benim çocuğum 8 yerinden bıçaklandı. Bu olayı bir kişi mi yaptı? Oğlumun arkasından 5 kişi kovalayıp tekme sallıyor. 5’i birden peşinden koşup saldırıyorlar. Ellerinden kurtulmak için kaçıyor. Kovalayıp çocuğumu öldürüyorlar. 8 bıçak darbesini bir kişi nasıl vurdu? Oğlumun tek suçu olay yerine gitmekti. Batuhan hayat dolu, sevecen, herkese yardım etmek için çabalayan bir çocuktu. Kimseyi incitmezdi, iyi niyetliydi, herkese yardım ederdi. Hayali işyerimizi büyütmekti. Olaydan 2 gün önce yemek için abur cubur almıştı. Onların paketini bile açamadım, öylece duruyor. 5’inin de tutuklanmasını istiyorum. Organize eden ve herkesi oraya toplayan kişi dışarıda serbest geziyor. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Suçlular dışarıda serbest gezmesin” dedi.

Davanın dün görülen ikinci duruşmasında, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, Batuhan Kolsuz’un doğum günü olan 5 Mart’a ertelendi.