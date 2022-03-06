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Batuhan Yaşar kimdir, nereli?

#Batuhan Yaşar#Batuhan Yaşar Kimdir#Batuhan Yaşar Nereli
Batuhan Yaşar kimdir, nereli

Batuhan Yaşar hayatını kaybetmesinin ardından kariyeri ve biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşına yenik düşen Batuhan Yaşar için pek çok siyasi isimden başsağlığı mesajları geldi. Peki, Batuhan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Batuhan Yaşar, 1970 Yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğdu.

Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı.

1994 yılına kadar sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. Aynı yıl Londra'da gitti ve 1998 yıllına kadar University of Westminster'de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.

1998 Yılında tekrar Ankara'ya döndü ve TGRT'de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.

2000 Yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı.

2006 Yılında kısa bir süre Fox TV Ankara Temsilciliği görevini yaptı.

2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

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2015'den beri de Türkiye Gazetesinde köşe yazıyordu.

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#Batuhan Yaşar#Batuhan Yaşar Kimdir#Batuhan Yaşar Nereli

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