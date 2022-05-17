Batuhan madalyalarıyla uğurlandı! Kaçan sürücü yakalandı

Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde dün, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, Mustafa B.'nin kulandığı 34 AHS 903 plakalı otomobil çarptı, sürücü kaçtı. Bisiklet parçalanırken, Dereli olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı başka bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde Batuhan Dereli'nin bisikletle karşıya geçmeye çalışırken, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya fırlayıp takla atarak, yere düşmesi yer aldı.
Kazada yaşamını yitiren Pamukkale Su Sporları Kulübü Derneği yüzücüsü Batuhan Dereli'nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Dereli için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Öte yandan, Cinayet Büro polisleri, Batuhan Dereli'ye çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünün Mustafa B. olduğunu belirledi. Mustafa B., saklandığı evde bugün yakalanıp, gözaltına alındı.