Son dakika... Yasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten

Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 00:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Fedlan Kılıçlaslan hakkında, internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı gerekçesiyle kırmızı bülten kararı çıkarıldığını ve mal varlığına el konulduğunu bildirdi. Başsavcılık, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunduğu, yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle kırmızı bülten kararı çıkarıldığını ve Karadeniz'in mal varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı duyuruldu.

Ayrıca, şüphelinin taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına sulh ceza hakimliğince el koyma kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.

BATUHAN KARADENİZ

Yapılan açıklamada, yurt dışında firari olduğu belirlenen şüpheli Batuhan Karadeniz'in sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunduğu, yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Ayrıca Batuhan Karadeniz'in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konulduğu bilgisi verildi.

