Batuhan, bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼... Sevgilisinin babasÄ± tahliye edildi

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Ãœmraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde sabah iÅŸe gitmek iÃ§in evden Ã§Ä±kan Batuhan Kurt (21), bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Batuhan Kurt'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n babasÄ± Hasan GÃ¶ksu tutuklandÄ±. DavanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±, Anadolu 16. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DuruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Hasan GÃ¶ksu cezaevinden getirilirken, Batuhan Kurt'un ailesi ve taraf avukatlarÄ± salonda hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmada savunma yapan Hasan GÃ¶ksu, â€œBenim ve ailemin bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ olayla ilgisi yoktur. Faili olmadÄ±ÄŸÄ±m bir olaydan dolayÄ± 10 aydÄ±r tutukluyum. Bir taksiden alÄ±nan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼deki ÅŸahÄ±s bana benziyor diye dosyaya delil olarak konuluyor. BeraatÄ±mÄ± talep ederim" dedi. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± mevcut delil durumu ve kaÃ§ma ÅŸÃ¼phesi nedeniyle sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluÄŸun devamÄ±nÄ± talep etti. KararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti sanÄ±k Hasan GÃ¶ksuâ€™nun yurtdÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konulmasÄ± ve imza vermesi ÅŸeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine karar verdi.

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â€œÃ‡OCUÄžUMUN KATÄ°LÄ°NÄ° NEDEN BIRAKTINIZ?" FERYADI

SanÄ±k Hasan GÃ¶ksuâ€™nun adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda Batuhan Kurtâ€™un ailesi ve yakÄ±nlarÄ±, karara tepki gÃ¶sterdi. Polis mÃ¼dahalesi ile salondan Ã§Ä±karÄ±lan aileden anne MÃ¼mine Kurt ise sinir krizi geÃ§irdi. Anne MÃ¼mine Kurt, â€œÃ‡ocuÄŸumun katilini neden bÄ±raktÄ±nÄ±z?" " Benim Ã§ocuÄŸumu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ " diyerek dakikalarca baÄŸÄ±rdÄ± . Ailenin yakÄ±nlaÄ±r ise, karara " 21 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler " diyerek tepk gÃ¶sterdi.

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DuruÅŸma sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klama yapan Kurt ailesinin avukatÄ± Fatih Aydemir, â€œBildiÄŸiniz Ã¼zere 19 Mart 2022 tarihinde Batuhan Kurt isminde 21 yaÅŸÄ±nda gencecik bir Ã§ocuk bÄ±Ã§aklanarak katledildi. BugÃ¼n Batuhanâ€™Ä±n duruÅŸmasÄ± vardÄ±. SoruÅŸturma ve kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda talep ettiÄŸimiz delillerimizin hiÃ§birisi toplanmadÄ±. BugÃ¼n de sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verildi. Biz Ã¼mit ediyorduk ki, Emniyet ve adli merciler bu olayÄ±n Ã¼zerine titizlikle gider failin bulunmasÄ± iÃ§in gereken bÃ¼tÃ¼n Ã§abayÄ± sarf eder. Ancak gelinen nokta itibariyle bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisindeyiz. Bir hukukÃ§u olarak bÃ¼tÃ¼n hukuki yollarÄ± kullanarak taleplerimizi ileterek bu hususlarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederken maalesef ne savcÄ±lÄ±k ne mahkemece bu talepler dikkate alÄ±nmadÄ±. Bunun hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Umit ederiz bu yanlÄ±ÅŸtan kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¶nÃ¼lÃ¼r" dedi.

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â€œADALETÄ°N YERÄ°NÄ° BULMASINI Ä°STÄ°YORUZ"

Batuhan Kurtâ€™un aÄŸabeyi OÄŸuzhan Kurt ise, â€œBen Batuhan Kurtâ€™un abisiyim planlanarak ve tasarlanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kardeÅŸimin bugÃ¼n ikinci mahkemesi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Fakat biz mahkemede konuÅŸturulmadÄ±k. AÃ§Ä±klamalarda bulunamadÄ±k. Bu zamana kadar mahkemeye sunduÄŸumuz dilekÃ§elerimiz okunmadÄ±. Okumak istediÄŸimizde de sÃ¶z verilmedi. Adaletin yerini bulmasÄ±nÄ± istiyoruz. Adalet ÅŸu an yerini bulmadÄ±" dedi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 21 yaÅŸÄ±ndaki Batuhan Kurt'un eski sevgilisinin babasÄ± Hasan GÃ¶ksu hakkÄ±nda â€œtasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talep edilmiÅŸti.Â

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