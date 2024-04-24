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'Batuhan A' 70 gün önce batmıştı... Bir cansız beden daha bulundu

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#Bursa#Batuhan A#Gemi
Batuhan A 70 gün önce batmıştı... Bir cansız beden daha bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 17:04

Marmara Denizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, balıkçılar su yüzeyinde 1 ceset buldu. Cesedin 15 Şubat'ta batan ‘BATUHAN A’ isimli gemideki kayıp 2 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığı araştırılıyor.

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Marmara Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 2 mürettebatı bulunamazken, olaydan 70 gün sonra geminin battığı bölgede balıkçılar su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Batuhan A 70 gün önce batmıştı... Bir cansız beden daha bulundu

Kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak olan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

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#Bursa#Batuhan A#Gemi

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