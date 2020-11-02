Battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı

Geçen cuma günü 14.51'de olan 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor. Birçok vatandaş, yardım için enkaz alanlarının çevresindeki stantlara ve yardım toplama merkezlerine koştu. 4 yaşında olduğu öğrenilen minik bir çocuğun, bebeklere verilmek üzere battaniye getirdiği anlar, izleyenleri duygulandırdı.