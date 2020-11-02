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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 14:18 | Son Güncelleme:

Battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı

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Battaniyesini depremzedelere veren çocuk, yürekleri ısıttı
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İZMİR'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında, 4 yaşındaki bir çocuğun depremzedelere verilmesi için battaniyesini getirdiği anlar, görenlere duygusal anlar yaşattı.

Geçen cuma günü 14.51'de olan 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor. Birçok vatandaş, yardım için enkaz alanlarının çevresindeki stantlara ve yardım toplama merkezlerine koştu. 4 yaşında olduğu öğrenilen minik bir çocuğun, bebeklere verilmek üzere battaniye getirdiği anlar, izleyenleri duygulandırdı.

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