Batsın senin eğitimin! 10 bin 510 TL para cezası...

Görüntülerde bir kişi ayakkabısını çıkartarak köpeğe vuruyordu. Köpek aldığı darbeler sonrası çığlık atıyordu. Köpek kaçmaya çalıştıkça ipiyle kendisine doğru çekiyor ve vuruyordu. Görüntünün yayınlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, hemen adrese gitti. Köpeğin sahibinin F.Y. (21) olduğu belirlenirken, şiddete uğrayan köpek evde bulundu.

10 BİN 510 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Pitbull cinsi köpeğe el konuldu. F.Y.’ye, 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu 14-A maddesi olan ‘Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek’ten 947 TL ve 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu 14-L maddesi olan ‘Pitbull, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek’ten 9 bin 563 TL olmak üzere toplamda 10 bin 510 TL idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan F.Y., görüntülere rağmen, köpeği dövmediğini öne sürerek, “Ben onu eğitiyordum” dediği belirtildi. Köpek ise Çekmeköy Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’na teslim edildi.