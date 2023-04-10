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Batman'daki korkunç olaydan yeni detaylar! İntikam cinayeti çıktı

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#Batman#Cinayet#Polis
Batmandaki korkunç olaydan yeni detaylar İntikam cinayeti çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 15:13

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, evini bastığı husumetlisini evde bulamayınca annesi Emine Tunç'u (77) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son veren Eyüp Yel’in (26), saldırıyı 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen amcası Süleyman Yel'in ardından başlayan kan davası nedeniyle, intikam almak için işlediği ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Aksu köyünde meydana geldi. Eyüp Yel, İzzet Tunç'un evine giderek, Tunç'un annesi Emine Tunç'u tabancayla vurup, aynı silahla kendini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yel ve Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yel ve Tunç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumetin 2 Nisan 2021’de Süleyman Yel’in (40) öldürülmesiyle kan davasına dönüştüğü, Eyüp Yel’in de amcasının intikamını almak için saldırıyı düzenlediği belirtildi.

Emine Tunç’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Aksu köyünde toprağa verilirken, Eyüp Yel’in cenazesi de Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde toprağa verildi.

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#Batman#Cinayet#Polis

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