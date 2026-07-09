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Batman'da zincir marketlere ait depoda yangın! Büyük çapta hasar oluştu

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#Batman#Zincir Market#Yangın
Batmanda zincir marketlere ait depoda yangın Büyük çapta hasar oluştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 07:48

Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, büyük çapta hasar oluşan depolarda bazı forklift, kamyon ve kamyonetler de kullanılmaz hale geldi.

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Merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depoların birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin diğer depolara da sıçraması sonucu yangın büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Batmanda zincir marketlere ait depoda yangın Büyük çapta hasar oluştu

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Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye gelen Vali Ekrem Canalp, çalışmaları yerinde inceledi.

Firma yetkilileriyle görüşen Canalp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, büyük çapta hasar oluşan depolarda bazı forklift, kamyon ve kamyonetler de kullanılmaz hale geldi.

Batmanda zincir marketlere ait depoda yangın Büyük çapta hasar oluştu

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#Batman#Zincir Market#Yangın

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