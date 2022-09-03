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Batman’da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Batman#Gercüş#Yelken Kanat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 17:35

Batman'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna düşen yelken (delta) kanattaki Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi.

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Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi’nden öğle saatlerinde havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), bir süre uçtuktan sonra inişe geçti.

Ancak yelken kanat, bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ancak her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Batman’da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşamını yitiren Emin Çoban (41) ve Ali Özkan’ın (48), uçuş yaparken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Hazırlık yapan ikilinin, uçuşa geçtikleri sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptığı ardından delta kanadın bir tarafının da zemine çarptığı görüldü.

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#Batman#Gercüş#Yelken Kanat

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