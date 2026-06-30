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Batman'da yaz ortasında kar mücadelesi: Mereto Dağı'nda kar kalınlığı 4 metreyi aşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Mereto Dağı#Kar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 14:57

Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasına rağmen, Batman’ın Sason ilçesindeki 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı’nda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri nedeniyle ekiplerin zorlu şartlarda yürüttüğü o anlar dronla görüntülendi.

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İl Özel İdaresi ekipleri, Mereto Dağı yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle ulaşıma kapanan güzergahta yürütülen çalışmalarda, dik yamaçlar ve metrelerce yüksekliğindeki kar kütleleri ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Batmanda yaz ortasında kar mücadelesi: Mereto Dağında kar kalınlığı 4 metreyi aşıyor

4 METRE KAR KALINLIĞI

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Doğaseverlerin, yaylacıların ve kültür turlarının ilgi gösterdiği Mereto Dağı yolunda yer yer kar kalınlığı 4 metreyi aşarken, yolun büyük bölümü ulaşıma açıldı.

Batmanda yaz ortasında kar mücadelesi: Mereto Dağında kar kalınlığı 4 metreyi aşıyor

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ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ekipler, geriye kalan yaklaşık 2 kilometrelik bölümde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun yaklaşık bir hafta içerisinde tamamen ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Batmanda yaz ortasında kar mücadelesi: Mereto Dağında kar kalınlığı 4 metreyi aşıyor

TURİSTLERİN BÖLGEYE GELMESİ BEKLENİYOR

Mereto Dağı'nın zirvesinde bulunan Meryem Ana Kilisesini ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin, yolun açılmasıyla birlikte bölgeye gelmesi bekleniyor. Serin havası, eşsiz doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Mereto Dağının yaz sezonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması öngörülüyor.

Batmanda yaz ortasında kar mücadelesi: Mereto Dağında kar kalınlığı 4 metreyi aşıyor

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#Batman#Mereto Dağı#Kar

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