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Batman'da yasa dışı protestolara karışan 12 şüpheli tutuklandı

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#Batman#Polis#Suç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 13:06

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından yasa dışı protesto eylemlerine karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım’da Batman Belediye Başkanlığı'na görevlendirme yapılmasının ardından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yaşanan yasa dışı şiddet içerikli protestolara karıştığı belirlenen şüphelilerin tespit edilen adreslerine 17 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6'sı suça sürüklenen çocuk 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, çeşitli suçlardan 30 aranma kaydı olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda da 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 14 kurusıkı tabanca fişeği, 1 sapan, 10 bilye, 1 torpil, 2 boş maytap kutusu, 4 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6'sı çocuk 12 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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#Batman#Polis#Suç

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