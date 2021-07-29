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Gündem
Reşat YİĞİZ/BATMAN (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Batman'da Valilik açıklama yaptı... Refakatçilere 'negatif test' zorunluluğu

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Batman'da Valilik açıklama yaptı... Refakatçilere 'negatif test' zorunluluğu

Batman'da hastalara refakat edeceklere son 48 saat içerisinde alınmış koronavirüs negatif testi zorunluluğu getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, hastanelerde tedavileri sürenlere refakat edeceklere 'negatif test' zorunluğu getirildi.

Karara ilişkin Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yataklı tedavi kurumlarına yatışı yapılan vatandaşlarımıza refakat edeceklerin son 48 saat içerisinde negatif Covid-19 PCR testinin gerekliliğine; uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilerek imza altına alınmıştır" denildi.

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