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Batman'da TIR ile otobüs çarpıştı! 1 ölü çok sayıda yaralı var

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#Batman#Kaza#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 19:02

Batman’dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan otobüs ile TIR'ın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

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Kaza, Batman çıkışı Bismil yolu Batman Çayı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır firmasına ait bir yolcu otobüsü Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken kum yüklü TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre otobüs şoförü hayatını kaybederken 4’ü ağır 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Batmanda TIR ile otobüs çarpıştı 1 ölü çok sayıda yaralı var

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yol, Kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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#Batman#Kaza#Otobüs

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