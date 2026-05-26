Batman'da tehdit ve hakaret davası! Sanık 20 ay hapis cezası aldı

Olay, 25 Kasım 2025’te 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Reçete yazdırmak için gelen kadın, reçetenin burada yazılmasının uygun olmadığı yönünde bilgi verilmesi üzerine merkezden ayrıldı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen kadının eşi G.B.’nin, Aile Hekimi Nimetullah Can’a tehdit ve hakaretlerde bulunduğu belirtildi. G.B.’nin doktora yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunup odaya yöneldiği, görevlilerin araya girerek uzaklaştırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bunun üzerine sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında uygulanan ‘beyaz kod’ süreci başlatıldı.

SANIĞA 20 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Doktor Nimetullah Can’ın şikayeti üzerine başlatılan süreçte G.B. hakkında dava açıldı. Batman 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık G.B., ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, ‘Tehdit’ suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Ayrıca vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin de sanıktan tahsiline hükmedildi.

"ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUZ"

Batman Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Nimetullah Can, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesini istediklerini belirterek şunları söyledi:

“25 Kasım 2025 tarihinde bir hasta yakını, annesine dışarda yazdırdığı bir antibiyotik reçetesini yazdırmak için bize başvurdu. Önünde 3 tane başka hasta vardı. Her seferinde onların önüne geçerek hızlı bir şekilde, acele ettirerek bana ‘Antibiyotiğimi yaz, ben gideceğim’ diyerek acele ettirdi. Uygun olmadığını, bu şekilde yazılamayacağını, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledim. Bunun üzerine hasta gitti ve hastanın eşi geldi bu sefer. Hastanın eşi de ‘Hastama nasıl ilaç yazmazsınız’ diyerek hakaret, küfür ve sözlü şiddete başvurdu. Bunun üzerine biz de ‘beyaz kod’ uygulamasını devreye soktuk. 2010 yılından beri aile hekimi olarak çalışmaktayım. İlk defa bir hastayı bu şekilde mahkemeye verdim ve beyaz kod davasını başlattım. Bunun sebebi de ağza alınmayacak ağır hakaretler, ölümle tehdit ve küfretmesiydi. Bunu kabul edemeyeceğimizi, sözlü veya fiziki hiçbir şiddeti kabul etmeyeceğimizi belirterek bunu yargıya taşıdık. ‘Beyaz kod’ davası sonucunda sanığın toplamda 20 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, avukatlık ve mahkeme masraflarının da sanık üzerinde bırakılmasına karar verildi. Sağlıkta şiddet sona ersin ve hiçbir şekilde hiçbir sağlık çalışanı şiddete uğramasın. Sözlü ve fiziki hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz. Halkımıza fedakarca hizmet ederken hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddet davasının bu şekilde 20 ay hapis cezası ve mahkeme giderlerinin sanığın üzerinde bırakılması caydırıcıdır ve bundan sonraki olabilecek sağlıkta sözlü ve fiziki şiddetin önüne geçebilecek durumdadır. Halkımıza fedakarca hizmet ederken fiziki şiddete, sözlü şiddete, hakarete uğramak istemiyoruz.”