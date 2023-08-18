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Batman'da taşlı sopalı kavga! 2 aileden 41 yaralı

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#Batman#Kavga#Beşiri
Batmanda taşlı sopalı kavga 2 aileden 41 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 02:52

Batman'ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi kafasına aldığı darbeden ötürü ağır yaralandı.

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Olay Batman'a bağlı Beşiri ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Gençlerin kavgasına katılan ailelerle beraber sözlü kavga taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Batmanda taşlı sopalı kavga 2 aileden 41 yaralı

Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine duran kavganın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Batmanda taşlı sopalı kavga 2 aileden 41 yaralı

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#Batman#Kavga#Beşiri

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