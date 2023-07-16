Batman'da tartıştığı eşini yüzünden bıçakladı

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Olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. V.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.K., bıçakla eşi Y.K'yi yüzünden yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.K., ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Y.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)