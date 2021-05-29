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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Batman'da tarlada görüldü! 'Başta yengeç sandım'

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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı. Çiftçi Hasan Bıçakçı, "Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm" dedi.

Çiftçi Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.

Batmanda tarlada görüldü Başta yengeç sandım

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.

Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor." ifadesini kullandı.

Batmanda tarlada görüldü Başta yengeç sandım

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