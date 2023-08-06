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Batman’da şüpheli ölüm! Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

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#Batman#Mısır Tarlası#Şüpheli Ölüm
Batman’da şüpheli ölüm Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 04:17

Batman’da mısır tarlası içerisinde bıçakla öldürülen bir şahsın cansız bedeni bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, olay Batman’ın kent merkezinde bulunan Karabağ Parkının yanındaki mısır tarlasında meydana geldi. Parktaki vatandaşların yaralı bir adamın mısır tarlası içerisinde olduğunu 112 çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman’da şüpheli ölüm Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Olay yerine gelen ekipler adamı bulmak için tarla üzerinde dron uçurdu. Ekipler dronla tarlayı ararken 56 yaşındaki Cevat T.’nin cansız bedenini buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Cevat T.’nin cansız bedenini Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırdı.

Polis Cevat T.’nin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı.

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#Batman#Mısır Tarlası#Şüpheli Ölüm

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