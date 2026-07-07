×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Batman’da sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil yandı

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Araba#Yangın
Batman’da sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil yandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 11:58

Batman’da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 3 otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Yangın, dün akşam saatlerinde Cudi Mahallesi 3517’nci Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde çıktı. Park halindeki 3 otomobilin henüz belirlenemeyen nedenle yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Batman’da sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil yandı

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınErdek’in Şartlı Tahliyeli kazları sahile döndü: Sürüye bir de ördek yavrusu katıldıErdek’in "Şartlı Tahliyeli" kazları sahile döndü: Sürüye bir de ördek yavrusu katıldıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Araba#Yangın

BAKMADAN GEÇME!