Batman'da silahlı saldırı! 1 bekçi şehit oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca 5 maddede anlattı... Omicrona karşı ne yapmalıBakan Koca 5 maddede anlattı... Omicron''a karşı ne yapmalı?#Omicron
Beşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldıBeşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldı#Koronavirüs
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Yılbaşı özel çekilişi tüm hızıyla sürüyorYılbaşı özel çekilişi tüm hızıyla sürüyor#Milli Piyango
Yeni yıla saatler kala... 2021in son tablosu 2022 için uyarı niteliğindeYeni yıla saatler kala... 2021'in son tablosu 2022 için uyarı niteliğinde!#OMICRON
Çok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorÇok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyor#Cumhurbaşkanı
Gözlerini kameralardan ayırmıyorlar Taksim yılbaşına hazırGözlerini kameralardan ayırmıyorlar! Taksim yılbaşına hazır #Taksim
İstanbulda müthiş operasyon Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar İstanbul'da müthiş operasyon! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar#İçişleri Bakanı
MHP lideri Bahçeliden yeni yıl mesajıMHP lideri Bahçeli'den yeni yıl mesajı#Devlet Bahçeli
Korkunç cinayetin sır perdesi aralandı: Yasak aşkKorkunç cinayetin sır perdesi aralandı: Yasak aşk!#Manisa
Yeni yıl çılgınlığı Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştıYeni yıl çılgınlığı! Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştı#Yılbaşı
Dere taştı Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değiştiDere taştı! Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değişti#Burdur
Türkiyenin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladıTürkiye'nin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladı!#Artvin
1 yıl böyle geçti Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu1 yıl böyle geçti! Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu#Hakan Gence
Geçen yılın acısını çıkardılarGeçen yılın acısını çıkardılar#Kırmızı Halı
HABERLERGündem Haberleri

Batman'da silahlı saldırı! 1 bekçi şehit oldu

#Silahlı Saldırı #Şehit#Batman
Batmanda silahlı saldırı 1 bekçi şehit oldu

Batman’da, hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi yakalamak isteyen karakol ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 1 bekçi şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı. Ateş açan şüphelinin kardeşi ise yaralı olarak yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Huzur Mahallesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan aranan bir şüphelinin adresini belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Hırsızlık şüphelisinin kardeşi, ekiplere silahla ateş açtı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 polis, 1 bekçi ve şüphelinin kardeşi yaralandı. Polis ekiplerinin telsizle haber vermesi üzerine olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve bekçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda yaralanan şüphelinin kardeşi de hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan bekçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı polis memuru ve şüphelinin kardeşinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerinde incelemelerde bulundu. Kıraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir karakol ekibinin mukavemetle karşılaştığını belirterek, firari zanlının kardeşinin silah kullandığını söyledi. Kıraç, "Silah kullanan yaralı da hastanede. Arkadaşların almaya geldiği şahıs firar etmişti. Onu tekrar aldık. Adi bir olay, almaya gittikleri şahıs hırsız" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silahlı Saldırı #Şehit#Batman

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021