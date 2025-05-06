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Batman’da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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#Batman#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 09:53

Batman’da Petrolkent Mahallesi’nde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada on sekiz yaşındaki Hüseyin Kaçar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Petrolkent Mahallesi’nde henüz bilinmeyen neden iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı üç kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hüseyin Kaçar (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Y.K. (20) ve ismi öğrenilmeyen bir kişinin tedavileri devam ediyor.

Batman’da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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#Batman#Polis#Kavga

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