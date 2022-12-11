Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Batman’da seyir halindeki TIR alev topuna döndü

Güncelleme Tarihi:

#Batman#TIR#TIR Yangını
Batman’da seyir halindeki TIR alev topuna döndü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 18:52

Batman'da seyir halindeki TIR'ın kupa kısmında başlayan yangın tüm aracı sardı. Alev topuna dönen TIR itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Haberin Devamı

Olay, saat 16.00 sularında Batman-Kozluk karayolu Kahveci yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 Y 4535 plakalı TIR'ın kupa kısmı bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede tüm araca yayılan yangında TIR alev topuna döndü.

Batman’da seyir halindeki TIR alev topuna döndü

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güçlükle söndürülen TIR kullanılamaz hale gelirken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangından sonra kapanan karayolu, jandarma ekipleri tarafından tekrar trafiğe açıldı.

Haberin Devamı

Jandarma yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#TIR#TIR Yangını

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI