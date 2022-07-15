Batman'da sağlık çalışanlarına şiddet: Saldırıyı kapıya yaslanarak önlediler

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Olay, Beşiri Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hastanenin acil servisine gelen hasta yakınları sıra beklemeden acil servis odasına girmek istedi. Sağlık çalışanlarının uyarıları üzerine tartışma yaşandı. Güvenlik görevlileri hasta yakınlarını dışarı çıkardı. Bu sırada hasta yakınları kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı. Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri kapıya birlikte yaslanarak içeri girmelerine engel oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sağlık çalışanları hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

ACİL SERVİS ÖNÜNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİLER

Mardin'de de acil servis önünde hasta yakınları güvenlik görevlisini darbetti. Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini saldırdı. Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik görevlisi N.G.’nin şikayeti üzerine hasta yakınlarını gözaltına aldı.

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Olay, akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Hasta yakınları, geldikleri aracı acil servisin önüne park ederek hastaneye girdi. Aracın kaldırılması için anons yapılmasına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine hastanenin güvenlik görevlisi N.G., plakasından sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aracın fotoğrafını çekti. Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik bir grup hasta yakını ise güvenlik görevlisi N.G.'yi darbetmeye başladı. Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. N.G. saldırganların elinden kurtarılırken, hasta yakınları ise şikayet üzerine gözaltına alındı.