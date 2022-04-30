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Batman’da PKK propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı

#Batman#Terör#Polis
Batman’da PKK propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı

Batman’da sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

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Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK’nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi çerçevesinde PKK lehine slogan atan ve sosyal medya platformları üzerinde övücü, destekleyici paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, adli makamlara çıkarılan şüpheli şahıslardan 3’ünün serbest bırakılırken 3 şahsın ise adli kontrol altına alındığı kaydedildi.

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#Batman#Terör#Polis

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