Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Batman’da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Batman#PKK/KCK#Operasyon
Batman’da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 18:44

Batman’da, polisin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterenler ile kentte terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#PKK/KCK#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık
AUKUS nükleer denizaltı programı dengeleri nasıl değiştirecek İşte merak edilenler | 10 SORU 10 CEVAP

AUKUS nükleer denizaltı programı dengeleri nasıl değiştirecek? İşte merak edilenler | 10 SORU 10 CEVAP

#AUKUS
Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19