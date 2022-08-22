Batman'da feci kaza! Kamyonete arkadan çarptı: 4 ölü

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Akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesi köprüsünde meydana gelen kazada, Irak plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı olan 2 kişi, tedavi altına alındığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastaneye götürüldü.