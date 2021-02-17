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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Batman'da otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüler yaralı

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Batman'da otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüler yaralı
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.

Batmanda otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüler yaralı
Kaza, öğle saatlerinde Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi'nde meydana geldi. Yunus Gök (24) yönetimindeki 01 AOF 172 plakalı otomobille karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen Halil Elahmed'in (40) kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

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