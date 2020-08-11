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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batmann), (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Batman'da nesli tükenmekte olan porsuk görüntülendi

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Batman'da nesli tükenmekte olan porsuk görüntülendi
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve 'kırmızı liste'ye alınan porsuk, Gercüş ilçesine bağlı Sargın köyü yakınında bir arazide, Ferhat Şaşmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Porsuğu ilk kez gördüğünü anlatan Şaşmaz "Bitkin olduğunu fark ettikten sonra su ve ekmekle besledik. Bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.

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