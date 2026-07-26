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Batman'da mezarlıkta dehşet… Baba, oğlu ve yeğeni öldü

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#Batman Asri Mezarlığı#Silahlı Saldırı#Aile Trajedisi
Batmanda mezarlıkta dehşet… Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 21:46

Batman'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan baba, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti.

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 Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk silahla vuruldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Batmanda mezarlıkta dehşet… Baba, oğlu ve yeğeni öldü

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen şahısların yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Hayatını kaybeden baba, oğul ve yeğeninin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Batmanda mezarlıkta dehşet… Baba, oğlu ve yeğeni öldü

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kaçan zanlıların yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

 

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#Batman Asri Mezarlığı#Silahlı Saldırı#Aile Trajedisi

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