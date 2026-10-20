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Batman'da maskeli haraç çetesine operasyon! 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Haraç#Batman
Batmanda maskeli haraç çetesine operasyon 6 şüpheliden 2si tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 09:46

Batman’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından iş yeri sahibinden 15 milyon lira haraç istendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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Batman merkez GAP Mahallesi Şehit Fethi Sekin Sokak’ta meydana gelen olayda motosikletli ve maskeli iki kişi tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olayın aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

610 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, bölgedeki 400 farklı kameraya ait 610 saatin üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 6 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız Rusya menşeli tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 67 kartuş ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A., S.K., M.M.A. ve D.B. isimli 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Operasyon#Haraç#Batman

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